Москвичи смогут передавать показания воды и тепла с помощью чат-бота

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский департамент информационных технологий создал чат-бота для передачи показаний приборов учета тепла и воды. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы

"Для того чтобы жители столицы могли получать городские услуги удобным для себя способом, Москва развивает цифровую экосистему. Чат-бот для передачи показаний счетчиков будет полезен тем, кто активно пользуется мессенджером Telegram в повседневной жизни", – заявил заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Дмитрий Иванов.

По его словам, чат-бот поможет гражданам правильно передать информацию о квартире и данные с прибором учета. Кроме того, с его помощью можно будет посмотреть историю показаний счетчиков. Бот шаг за шагом подскажет, как правильно ввести информацию о квартире и данные приборов учета воды и тепла, а также поможет просмотреть историю показаний счетчиков.

Для того, чтобы начать использовать бота, можно перейти по ссылке или в поисковой строке Telegram ввести "Цифровые сервисы Москвы". Затем необходимо будет пройти регистрацию в сервисе с указанием номера мобильного телефона и подтвердить его, введя код из смс.

После необходимо нажать на кнопку "Передача показаний воды/тепла" и выбрать тип счетчика. Затем станут доступны три команды: "Регистрация КП" (код плательщика), "Список КП" и "Удаление КП". При первом использовании бота необходимо выбрать команду "Регистрация КП" и указать код плательщика и номер квартиры. Информацию нужно будет ввести лишь один раз, в дальнейшем чат-бот сохранит ее. При необходимости номер квартиры и код плательщика можно удалить.

Чат бот передает информацию о показаниях напрямую в автоматизированную систему Единого информационно-расчетного центра города Москвы. Единый платежный документ за коммунальные услуги формируется из полученных сведений.

При правильной передаче показаний счетчиков, чат бот сообщит, что данные успешно добавлены. При необходимости можно использовать кнопку "удалить последние показания", и ввести данные заново.

Показания счетчиков тепла и воды необходимо передавать с 15-го числа текущего месяца по 3-е число следующего. Если передать показания позже, то они будут учтены при расчете платы за воду и отопление в следующем месяце.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что москвичи ежегодно получают 400 миллионов услуг и сервисов в электронном виде, а цифровой экосистемой столицы пользуются уже свыше 15 миллионов человек.

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