Новая строка в платежках ЖКХ может появиться у жильцов новостроек – Госдума

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новая строка в платежных документах на ЖКХ за оплату умных счетчиков может появиться у жильцов в новостройках. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на слова зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой.

"Конечно, это коснется только тех домов, в которых уже есть умные счетчики, которые включены в состав общедомового имущества. И бессмысленно достаточно включать в тех домах, в которых этой системы нет. То есть речь идет о домах-новостройках, там, где они уже установлены", – сказала Разворотнева.

По словам зампредседателя комитета, в старых домах тоже есть возможность установки таких счетчиков, однако собственники должны принять решение и доплатить за эти системы. Разворотнева сказала, что добавление новой строки в платежку будет осуществляться постепенно.

Ранее сообщалось, вице-премьер Дмитрий Чернышеко поручил Минстрою обеспечить возможность включения затрат на установку и обслуживания умных счетчиков в платежный документ за ЖКХ. Подобная мера позволит гражданам избавиться от сложностей в установке, обслуживании, замене и поверке счетчиков.

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