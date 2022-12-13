В платежах ЖКХ может появиться новая строка за умные счетчики

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В платежные документы по оплате ЖКХ могут включить плату за установку, замену и обслуживание умных счетчиков. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил проработать эту меру Минстрою, сообщает газета "Известия".

Министерству поручено обеспечить возможность включения затрат на установку и обслуживание умных счетчиков в методику ценообразования услуг ЖКХ. Подобная мера позволит гражданам избавиться от сложностей в установке, обслуживании, замене и поверке счетчиков, указывается в статье.

Уточняется, что в нынешней экономической ситуации реализации подобных программ прорабатывается, так как они требуют дополнительных решений.

Ранее юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко рассказала, кому предоставляются субсидии на оплату коммунальных услуг и что нужно сделать для их получения.



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