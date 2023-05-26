Стало известно, сколько может заработать за день курьер доставки продуктов в Москве

Фото: 123RF/rh2010

От пяти тысяч рублей может зарабатывать в день курьер службы доставки продуктов в Москве. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные, предоставленные "СберМаркетом" и "ВкусВиллом".

Так, в "СберМаркете" рассказали, что в обычные дни их курьеры получают порядка 5 тысяч рублей, но в дни повышенного спроса их доход может достигать 10 тысяч рублей. У "ВкусВилла" цифры скромнее: доставщики этой сети в дни повышенной нагрузки могут рассчитывать на 5–7 тысяч рублей.

У "СберМаркета" курьеров больше – только в Москве их насчитывается порядка 3,8 тысячи, тогда как на "ВкусВилл" по всей стране работают 7–9 тысяч курьеров. При этом у обоих сервисов доставщики передвигаются в основном на автомобилях или электровелосипедах.

В сервисе от Сбера также рассказали об интересных доставках. Например, один раз курьер на автомобиле доставил клиенту 20 бутылок по пол-литра воды – это был самый большой заказ за все время работы сервиса. А самый маленький заказ весил 1,3 килограмма, он состоял из детского питания, корма для животных и лекарств.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести в России черный список курьеров. По его мнению, включать туда следует доставщиков, которые нарушают правила дорожного движения и хамят клиентам.

