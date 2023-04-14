В ГД предложили создать черный список курьеров, которые хамят и нарушают ПДД

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Депутат Государственной думы Ярослав Нилов выступил за введение в России черного списка курьеров, которые нарушают правила дорожного движения и хамят клиентам. Он отметил, что также необходимо ужесточить миграционную политику.

По словам парламентария, гражданам стоит вызывать правоохранительные органы и фиксировать подобное поведение курьеров. В таком случае можно будет провести проверку и привлечь курьеров к административной ответственности.

"Если есть факт нарушения ПДД, то независимо от того, как считает водитель электровелосипеда – его это город, не его город, – привлекать к ответственности. А если это гражданин другой страны, то необходимо принудительное выдворение без права въезда", – цитирует депутата "Газета.ру".

Нилов добавил, что направит запрос об инциденте россиянина с курьером "Вкусвилла" в полицию.

До этого СМИ опубликовали видеокадры, на которых был заметен конфликт с курьером магазина, который чуть не сбил женщину и ребенка на тротуаре, а также обругал других людей.

Ранее в подмосковном Реутове курьер интернет-магазина нанес женщине ножевые ранения. Инцидент произошел на улице Октября. Пострадавшая была госпитализирована. В пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью добавили, что сотрудники полиции уже задержали подозреваемого.

В Москве произошло нападение на курьера

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