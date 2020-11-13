Delivery Club разберется в причинах потасовки курьеров в столичном McDonald’s

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Представители сервиса Delivery Club намерены разобраться в причинах потасовки курьеров в одном из ресторанов McDonald’s в столице, сообщает Агентство "Москва".

"Нам важно понять, что стало причиной конфликта", – сказали в компании.

В Сети ранее распространилось видео, на котором группа курьеров Delivery Club устроила потасовку в столичном McDonald’s.

По некоторым данным, проблема возникла из-за того, что доставщикам не разрешили находиться внутри ресторана в ожидании заказа.

Ранее сообщалось, что власти Москвы проверят службы доставки "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Службы доставки подозревали в нарушении антимонопольного законодательства. Предполагалось, что они забирают себе от 10 до 35% от стоимости заказа за курьерскую доставку.