Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти Москвы проверят службы доставки "Яндекс.Еда" и Delivery Club. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Уполномоченный по правам ресторанного бизнеса в городе Сергей Миронов сообщил, что данные службы доставки подозреваются в нарушении антимонопольного законодательства. По его словам, сервисы забирают себе от 10% до 35% от стоимости заказа за курьерскую доставку.
"Мы детально этот вопрос посмотрим. И если действительно есть признаки нарушения антимонопольного законодательства, то напишем обращение в Федеральную антимонопольную службу", – сообщил Ефимов во время совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов.
В июле текущего года Следственный комитет начал проверку информации о невыплате зарплаты сотрудникам одного из сервисов доставки еды. СМИ сообщали, что руководство компании в период с мая по июль не выплатило заработную плату не менее чем 30 сотрудникам. В связи с этим курьеры устроили забастовку.
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