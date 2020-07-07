СК начал проверку информации о невыплате зарплаты курьерам Delivery Club

14:31
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет начал проверку информации о невыплате зарплаты сотрудникам одного из сервисов доставки еды, сообщает Агентство "Москва".
По данным СМИ, руководство компании в период с мая по настоящее время не выплатило заработную плату не менее чем 30 сотрудникам. В связи с этим курьеры устроили забастовку.
По указанию руководителя СК России по Москве Андрея Стрижова руководство территориального следственного подразделения выехало в организацию, где лично встретится с работниками. Следователи выяснят все обстоятельства случившегося и примут меры, чтобы работникам выплатили долг.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о сервисе доставки еды Delivery Club.
Ранее сообщалось, что сервис доставки еды Delivery Club расторг договор с логистическим партнером. Причиной стало то, что обнаружились долги по зарплате перед курьерами.
В Delivery Club обратили внимание, что курьерам, столкнувшимся с подобными трудностями, предложат другие варианты трудоустройства. Они также смогут продолжать работать. По предварительным данным, за два месяца заработную плату не получило около 30 работников службы доставки еды.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: