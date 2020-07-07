СК начал проверку информации о невыплате зарплаты курьерам Delivery Club

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Следственный комитет начал проверку информации о невыплате зарплаты сотрудникам одного из сервисов доставки еды, сообщает Агентство "Москва".

По данным СМИ, руководство компании в период с мая по настоящее время не выплатило заработную плату не менее чем 30 сотрудникам. В связи с этим курьеры устроили забастовку.

По указанию руководителя СК России по Москве Андрея Стрижова руководство территориального следственного подразделения выехало в организацию, где лично встретится с работниками. Следователи выяснят все обстоятельства случившегося и примут меры, чтобы работникам выплатили долг.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, речь идет о сервисе доставки еды Delivery Club.

Ранее сообщалось, что сервис доставки еды Delivery Club расторг договор с логистическим партнером. Причиной стало то, что обнаружились долги по зарплате перед курьерами.

В Delivery Club обратили внимание, что курьерам, столкнувшимся с подобными трудностями, предложат другие варианты трудоустройства. Они также смогут продолжать работать. По предварительным данным, за два месяца заработную плату не получило около 30 работников службы доставки еды.