"Яндекс.Еда" выразила готовность оказать помощь курьеру, которого ударили ножом в Москве

17:35
Фото: ТАСC/Кирилл Кухмарь
Курьеры – партнеры сервиса "Яндекс.Еда" застрахованы на сумму до 2 миллионов рублей. Доставщику, которого ранили ножом на автобусной остановке на юго-востоке Москвы, также могут оказать юридическую помощь, сообщили в пресс-службе сервиса.
"Мы шокированы этой ситуацией и на связи с правоохранительными органами – пытаемся найти курьера, чтобы помочь ему. Курьеры – партнеры сервиса застрахованы на сумму до 2 миллионов рублей. Они также могут получить бесплатную юридическую помощь", – рассказали в пресс-службе.
Инцидент произошел на Самаркандском бульваре. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из участников ранил оппонента.
Сообщалось, что пострадавшим оказался курьер, он был госпитализирован. Напавшего доставили в отдел полиции. На данный момент выясняются причины произошедшего.
В Москве произошло нападение на курьера
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: