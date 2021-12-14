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Происшествия

17:35

"Яндекс.Еда" выразила готовность оказать помощь курьеру, которого ударили ножом в Москве

происшествия

Фото: ТАСC/Кирилл Кухмарь

Курьеры – партнеры сервиса "Яндекс.Еда" застрахованы на сумму до 2 миллионов рублей. Доставщику, которого ранили ножом на автобусной остановке на юго-востоке Москвы, также могут оказать юридическую помощь, сообщили в пресс-службе сервиса.

"Мы шокированы этой ситуацией и на связи с правоохранительными органами – пытаемся найти курьера, чтобы помочь ему. Курьеры – партнеры сервиса застрахованы на сумму до 2 миллионов рублей. Они также могут получить бесплатную юридическую помощь", – рассказали в пресс-службе.

Инцидент произошел на Самаркандском бульваре. Между двумя мужчинами произошел конфликт, в результате которого один из участников ранил оппонента.

Сообщалось, что пострадавшим оказался курьер, он был госпитализирован. Напавшего доставили в отдел полиции. На данный момент выясняются причины произошедшего.

В Москве произошло нападение на курьера

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