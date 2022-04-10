В Подмосковье курьер нанес женщине ножевые ранения

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В подмосковном Реутове курьер интернет-магазина нанес женщине ножевые ранения. Подозреваемый уже задержан правоохранителями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По предварительным данным, ножевые ранения женщина получила в результате конфликта с курьером. Инцидент произошел на улице Октября. Пострадавшая была госпитализирована.

В главке отметили, что сотрудники полиции уже задержали подозреваемого.

"Им оказался ранее судимый 25-летний мужчина, который доставлен в отдел полиции", – добавили в пресс-службе ведомства.

В свою очередь, представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что курьер подозревается в покушении на убийство женщины. В настоящий момент следователями и криминалистами произведен осмотр места происшествия, изъяты смывы, нож, а также допрошены свидетели. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

Ранее тело девушки с ножевыми ранениями обнаружили в столичном районе Бибирево возле жилого дома на улице Корнейчука. При осмотре тела были зафиксированы колото-резаные ранения в области шеи и грудной клетки. Бутырский межрайонный следственный отдел следственного управления по Северо-Восточному административному округу возбудил уголовное дело по факту убийства.