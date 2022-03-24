Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Щербинский районный суд Москвы арестовал семерых участников драки в ТиНАО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

"Суд признал виновными семерых участников драки по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"). Им назначено наказание в виде административного ареста на 15 суток", – сказали в суде.

Там добавили, что административных протоколов на участников драки поступило больше, но не все они были рассмотрены в среду.

Инцидент произошел вечером 22 марта во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре в ТиНАО. Около 20 человек устроили драку с использованием палок и бит. Возбудили уголовное дело по факту хулиганских действий и причинения ножевых ранений 24-летнему мужчине. В столичной прокуратуре уточнили, что пострадавший получил колото-резаные ранения грудной клетки и правой голени, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Прокуратура передала дело в Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на прохожего в подземном переходе на станции метро "Саларьево". Между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в драку. Подозреваемый был оперативно задержан правоохранителями. В отношении 34-летнего мужчины возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью.