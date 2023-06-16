Путин заявил, что Россия полностью соблюдает обязательства по климату

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Россия полностью выполняет возложенные на нее обязательства по климату, заявил Владимир Путин в ходе осмотра стенда, посвященного Климатическому саммиту в ОАЭ, на Петербургском международном экономическом форуме.

"Мы, в отличие от многих других стран, полностью выполняем все взятые на себя обязательства в этой сфере. Даже с определенным опережением", – подчеркнул он.

В марте правительство РФ утвердило меры по адаптации к изменениям климата до 2025 года, чтобы не допустить их негативного влияния на отрасли экономики и качество жизни людей.

Мероприятия сформированы в федеральный, отраслевой и региональный блоки, которые подразумевают организационное, правовое, научно-методическое и информационное обеспечение необходимых адаптационных мер.

В свою очередь, климатолог Алексей Кокорин сообщил, что столицу России могут перенести в Сибирь при наихудшем сценарии потепления климата на планете и повышении глобальной среднегодовой температуры на 5 градусов по сравнению с концом XIX века.



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