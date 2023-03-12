Кабмин определил меры по адаптации к изменениям климата до 2025 года

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Правительство РФ утвердило меры по адаптации к изменениям климата до 2025 года, сообщается на официальном сайте кабмина.

"Правительство продолжает работу по адаптации страны к глобальным изменениям климата, чтобы не допустить их негативного влияния на отрасли экономики и качество жизни людей", – отмечается в сообщении.

В кабмине уточнили, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении нацплана из 17 мероприятий второго этапа адаптации к изменениям климата до 2025 года.

Мероприятия сформированы в федеральный, отраслевой и региональный блоки, которые подразумевают организационное, правовое, научно-методическое и информационное обеспечение необходимых адаптационных мер.

В документе уточняется, что должны быть усовершенствованы механизмы страхования, учитывая риски стихийных бедствий, а также создание и внедрение новых технологических решений, которые необходимы для изучения климата.

В рамках адаптации к изменениям климата должен быть сформирован перечень наилучших российских и международных практик по приспособлению отраслей экономики к климатическим изменениям. Также каждый год должен проводиться мониторинг и оценка эффективности действующих мер адаптации.

Кроме того, требуется составить список существующих и перспективных данных, получаемых с помощью космических аппаратов. Планируется создать информационный ресурс со сценариями изменений климата в России. Большая работа предстоит в Арктической зоне России.

Согласно плану, предусмотрена разработка программ вузов, а также программ профпереподготовки и повышения квалификации в области климатических рисков и адаптации отраслей экономики к климатическим изменениям.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что наблюдаемые в мире изменения климата могут привести к возникновению климатической миграции в России. Абрамченко сказала, что необходимо учитывать трансграничный характер климатических изменений.



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