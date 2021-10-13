Вице-премьер Абрамченко призвала готовиться к появлению в РФ климатической миграции

Фото: kremlin.ru
Наблюдаемые в мире изменения климата могут привести к возникновению климатической миграции в России, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом сообщает РИА Новости.
"Учитывая трансграничный характер климатических изменений, мы понимаем, что к появлению климатических мигрантов необходимо готовиться в том числе и Российской Федерации", – сказала Абрамченко.
Она подчеркнула, что планы адаптации различных отраслей экономики РФ к климатическим изменениям необходимо принять уже в этом году.
"Уже сейчас, в этом году по основным отраслям экономики – это сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, транспорт, стройка – необходимо принимать <...> планы адаптации к изменению климата", – отметила вице-премьер.
Ранее Владимир Путин заявил, что на России лежит огромная ответственность за рачительное, хозяйское отношение к природным ресурсам. Президент добавил, что в Арктике находятся мировые запасы сырья, которое нужно всему миру, поэтому на стране лежит такая ответственность.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: