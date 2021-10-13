Вице-премьер Абрамченко призвала готовиться к появлению в РФ климатической миграции

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Наблюдаемые в мире изменения климата могут привести к возникновению климатической миграции в России, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Учитывая трансграничный характер климатических изменений, мы понимаем, что к появлению климатических мигрантов необходимо готовиться в том числе и Российской Федерации", – сказала Абрамченко.

Она подчеркнула, что планы адаптации различных отраслей экономики РФ к климатическим изменениям необходимо принять уже в этом году.

"Уже сейчас, в этом году по основным отраслям экономики – это сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, транспорт, стройка – необходимо принимать <...> планы адаптации к изменению климата", – отметила вице-премьер.

Ранее Владимир Путин заявил, что на России лежит огромная ответственность за рачительное, хозяйское отношение к природным ресурсам. Президент добавил, что в Арктике находятся мировые запасы сырья, которое нужно всему миру, поэтому на стране лежит такая ответственность.