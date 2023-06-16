Путин на ПМЭФ детально оценит ситуацию в мире

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин во время пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) даст оценки ситуации в мире, а также очертит планы на перспективу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля призвал ожидать интересный разговор. Для выступления главы государства, продолжил он, подготовлен очень солидный материал. В ходе выступления будет дана достаточно детальная оценка положению дел в экономике.

Модератором сессии ПМЭФ станет политолог Дмитрий Саймс.

"На пленарке будет президент РФ Владимир Путин, президент Алжира Абдельмаджид Теббун, модерировать сессию будет почетный президент National Interest из Вашингтона – Дмитрий Саймс", – добавил Песков.

Ранее представитель Кремля заявлял, что российский лидер может выйти на сцену на ПМЭФ около 14:00.

По словам Песков, президент выступит с большой речью, затем состоится дискуссия. Пресс-секретарь главы государства уточнил, что сессия продлится около двух часов.