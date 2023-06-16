Путин поблагодарил президента ОАЭ за гуманитарную помощь в ходе конфликта на Украине

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Владимир Путин выразил благодарность президенту Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за помощь в решении гуманитарных вопросов на фоне конфликта на Украине.

"Хотел бы вас поблагодарить за ваши усилия по разрешению вопросов гуманитарного характера в ходе событий на украинском направлении, событий, связанных с обменом удерживаемыми лицами, решением ряда других гуманитарных вопросов подобного рода", – цитирует его ТАСС.

По словам российского лидера, подобные действия имеют значение для конкретных людей, а это всегда самое главное. Он также назвал ОАЭ очень хорошим и комфортным партнером для РФ.

Ранее Путин и президент ОАЭ встретились на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Они осмотрели стенды Эмиратов.

16 июня российский лидер выступит на пленарном заседании форума. Он даст оценки ситуации в мире, а также очертит планы на перспективу. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, модератором сессии назначен президент National Interest из Вашингтона Дмитрий Саймс.

Путин может выйти на сцену в 14:00. Сессия продлится около двух часов.

Песков анонсировал выступление Путина на ПМЭФ 16 июня