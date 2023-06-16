Путин встретился с президентом ОАЭ на ПМЭФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Российский лидер Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян встретились на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), пишет ТАСС.

В настоящее время главы государств осматривают стенды ОАЭ. Известно, что Объединенные Арабские Эмираты принимают участие в форуме в качестве основного гостя.



Сегодня Путин выступит на пленарном заседании на ПМЭФ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, глава государства даст оценки ситуации в мире, а также очертит планы на перспективу. Модератором сессии станет почетный президент National Interest из Вашингтона Дмитрий Саймс.

Песков указал, что Путин может выйти на сцену форума около 14:00. Сначала он выступит, потом начнется дискуссия.