Путин проводит встречу с военными корреспондентами – Песков

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Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ней принимают участие журналисты с телеканалов "Первый", ВГТРК, НТВ, RT, "Комсомольской правды", блогеры и авторы телеграм-каналов. Материалы встречи будут предоставлены позже", – уточнил официальный представитель Кремля.

Отмечается, что в последний раз российский лидер коротко пообщался с военкорами в июне 2022 года на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее в Госдуме предложили сделать 25 апреля Днем военкора. В 2023 году в эту дату погибший в результате теракта военкор Владлен Татарский мог отметить свой 41-й день рождения.

По словам депутата Дмитрия Кузнецова, с просьбой поспособствовать в учреждении такой памятной даты к нему обратились близкие и соратники журналиста, которые хотят, чтобы его дело продолжилось, а память о нем сохранилась.

2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге произошел теракт, в результате которого погиб Владлен Татарский и еще 42 человека пострадали. По факту было возбуждено уголовное дело, его основным фигурантом стала Дарья Трепова, которая принесла в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку.

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