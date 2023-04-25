В Госдуме предложили сделать 25 апреля Днем военкора

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов предложил Владимиру Путину объявить 25 апреля Днем военного корреспондента. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался текст обращения депутата.

В 2023 году в эту дату погибший в результате теракта военкор Владлен Татарский мог отметить свой 41-й день рождения.

"Прошу вас <...> дать поручение компетентным органам об учреждении премии за лучшую военную прозу и публицистику имени Владлена Татарского и объявлении 25 апреля ежегодным Днем военного корреспондента", – написал парламентарий, обращаясь к президенту.

По словам Кузнецова, с просьбой поспособствовать в учреждении такой памятной даты к нему обратились близкие и соратники журналиста, которые хотят, чтобы его дело продолжилось, а память о нем сохранилась.

2 апреля в кафе в Санкт-Петербурге произошел теракт, в результате которого погиб Владлен Татарский и еще 42 человека пострадали. По факту было возбуждено уголовное дело, его основным фигурантом стала Дарья Трепова, которая принесла в кафе начиненную взрывчаткой статуэтку.

8 апреля прошла церемония прощания с Татарским. Проводить журналиста в последний путь пришли в том числе лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и другие. Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

