В Госдуму внесли поправки о начислении выплат участникам СВО в денежной форме

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Члены рабочей группы по вопросам спецоперации внесли в Госдуму поправки, которые предполагают ежемесячные выплаты участникам СВО в денежной форме. Об этом сообщается в телеграм-канале руководителя группы, секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака.

"Сейчас ветераны боевых действий по умолчанию получают ее частично деньгами, частично – в виде набора социальных услуг, в которые входят право на бесплатные лекарства, бесплатный проезд в пригородных поездах, отдых в санатории и так далее", – поделился он.

Перевести натуральную часть соцпомощи в реальные деньги возможно, однако для этого следует заранее подать заявление, отметил Турчак. Сенатор указал на тот факт, что, находясь на фронте, сделать это практически невозможно. При этом, подчеркнул он, соцуслуги – это не то, чем военнослужащий может воспользоваться, "сидя в окопе".

Турчак отметил, что при желании участник СВО сможет оформить льготы на проезд, санатории и лекарства, тем самым отказавшись от получения части денег. Политик подчеркнул, что об этом просили сами участники спецоперации.

Ранее председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что возможность лечения участников СВО в обычных больницах нужно проработать на уровне российского правительства. Финансовую сторону вопроса, по его словам, закроют Минздрав и Минобороны.

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