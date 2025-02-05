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05 февраля, 22:30

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В Москве капитально отремонтируют почти 2,5 тысячи жилых домов

В Москве капитально отремонтируют почти 2,5 тысячи жилых домов

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В Москве в 2025 году продолжат капитальный ремонт жилых домов. В планах привести в порядок почти 2,5 тысячи зданий. Работы будут включать не только восстановление самих домов, но и улучшение территории вокруг, а также установку энергоэффективных светильников во дворах, на детских и спортивных площадках, что позволит сократить энергозатраты.

Важное внимание уделяется сохранению исторического облика зданий. Например, в одном из домов на Комсомольском проспекте, который был построен почти 70 лет назад, восстановили фасад, карнизы и декоративные элементы. Специалисты применили особые колористические решения, чтобы вернуть дому его первоначальный вид. В подъездах также сохраняются старинные детали, такие как деревянные подоконники и метлахская плитка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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