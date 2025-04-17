Завершилась реконструкция старейшего хлебокомбината в подмосковном Егорьевске

Фото: пресс-служба главного управления строительного надзора Московской области

В городе Егорьевске завершилась реконструкция старейшего хлебопекарного предприятия, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

В время реконструкции производственный цех был оснащен современной энергоемкой печью, предназначенной для выпекания всех видов хлеба и хлебобулочных изделий. Работа агрегата полностью автоматизирована. Ее ожидаемая производственная мощность – до 700 килограммов продукции в час.

Хлебокомбинат в Егорьевске работает с 1936 года. Он до сих пор остается популярным среди потребителей.

Ранее стало известно, что московские производители ежедневно выпускают 39,7 тонны тортов и пирожных. При этом в 2024 году объем выпуска хлебобулочных и мучных кондитерских изделий вырос на 14%.