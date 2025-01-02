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Новости

02 января, 07:30

Новости

Новости регионов: россияне увидели полярное сияние минувшей ночью

Новости регионов: россияне увидели полярное сияние минувшей ночью

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На побережье Кубани собрали уже более 60 тысяч тонн грунта, загрязненного мазутом

Жители сразу нескольких регионов РФ минувшей ночью могли наблюдать полярное сияние. Это природное явление стало результатом сильной магнитной бури, которая сейчас бушует на Земле. После нескольких мощных вспышек на Солнце небо окрысилось в яркие цвета на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и даже в центральных районах.

В Приморье любителей зимней рыбалки начали предупреждать об опасности выхода на лед с помощью квадрокоптера. Беспилотник с голосовым оповещением запустили во Владивостоке. Выход на лед Амурского залива запрещен до 12 января.

Более 550 человек приняли участие в новогоднем забеге на федеральной территории "Сириус" в Сочи. Старты прошли утром 1 января. Все участники получили синие новогодние колпаки, в которых они пробежали дистанцию 2 025 метров по набережной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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