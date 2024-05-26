Река Дебед в Армении вышла из берегов и затопила трассу в Грузии

Фото: телеграм-канал "Абзац"

Воды реки Дебед в Лорийской области Армении вышли из берегов. Об этом сообщает Дорожный департамент республики, передает ТАСС.

Как сказано в сообщении, из-за сильных ливней река затопила межгосударственную трассу М-6 в сторону границы с Грузией, в результате чего дорогу перекрыли для движения в оба направления.

Ведомство рекомендовало автомобилистам искать пути объезда. Дочерняя компания РЖД "Южно-Кавказская железная дорога" уже отменила поезда сообщением Ереван – Тбилиси – Ереван после оползня, который сошел на пути.

В местных соцсетях уже опубликовали кадры того, как река подтопила жилые дома в городе Алаверди у границы. Пользователи сообщают о больших масштабах происшествия. Так, по информации МВД Армении, на севере страны из-за наводнения разрушены дороги и мосты.

"Подтоплен 31-километровый участок дороги Ванадзор – Алаверди, разрушено 50 метров трассы. Разрушены мост через реку Дебед и мост, соединяющий станцию Санаин с городом Алаверди", – сказано в пресс-релизе ведомства.

При этому уже около 70 жителей села Дзорагет эвакуировали в безопасное место. Также, как сообщили в МВД, на участке от села Шнох до Техута в реку упал автомобиль. По предварительным данным, водитель погиб. Сейчас ведутся поиски еще одного пропавшего без вести гражданина.

Ранее кабмин выделил Курганской области четыре миллиарда рублей из резервного фонда для устранения последствий паводка и оказания помощи гражданам. Уточняется, что 3 миллиарда рублей предполагаются для пострадавших и до одного миллиарда – для проведения аварийно-восстановительных работ на поврежденных объектах.

