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16 июня, 13:48

Политика

Трамп заявил, что провел встречу с Зеленским и снова увидится с ним 16 июня

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует еще раз увидеться с ним во вторник, 16 июня. Об этом он рассказал на встрече с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

По его словам, беседа прошла хорошо. Глава Белого дома добавил, что сейчас США сосредоточены на ситуации с Ираном, однако продолжат наблюдать за украинским конфликтом.

Ранее Зеленский сообщил, что готов встретиться с Владимиром Путиным на саммите G7 во Франции. Он назвал это хорошей возможностью собраться "всем вместе", так как на мероприятии будут присутствовать Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон.

Зеленский добавил, что якобы направил приглашение представителям России, но ответа не получил. Также президент Украины предложил организовать встречу с Путиным в США.

Путин и Трамп провели телефонный разговор

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