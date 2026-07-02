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02 июля, 05:23

Политика

Матвиенко предложила ввести мораторий на закон о госзакупках

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба Совета Федерации

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с предложением установить мораторий на Федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок (№ 44-ФЗ). Об этом она заявила на пленарном заседании.

По словам Матвиенко, такая мера позволит регионам более оперативно осваивать бюджетные средства.

"Давайте поручим (вице-спикеру СФ. – Прим. ред.) Николаю Андреевичу Журавлеву обратиться в правительство – на период до завершения специальной военной операции наложить мораторий (на закон о госзакупках. – Прим. ред.)", – сказала Матвиенко.

Вместе с тем она подчеркнула, что такая мера не будет отменять контроля правоохранительных органов, чтобы "хватать за руку недобросовестных" чиновников.

Ранее сенаторы во время заседания Совфеда одобрили закон о поэтапном переходе с упрощенной системы налогообложения (УСН) на налог на добавленную стоимость (НДС).

Документ устанавливает этапы перехода при следующих пороговых значениях: 20 миллионов рублей за 2026–2029 годы, 15 миллионов – за 2030 год, 10 миллионов – за 2031-й и последующие годы.

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