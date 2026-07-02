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02 июля, 07:55

Город

Три помещения для бизнеса выставили на торги в Красносельском районе

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Три помещения для бизнеса в Красносельском районе столицы реализуют на городских торгах. Площадь объектов составляет от 84,6 до 99,6 квадратного метра, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на руководителя департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Помещения находятся на первом этаже многоквартирного здания по адресу Русаковская улица, дом 2. Пуртов отметил, что Красносельский район имеет стабильный пешеходный трафик и сложившуюся транспортную и социальную инфраструктуру.

При этом главными преимуществами лотов является их свободное назначение, удобное расположение и наличие отдельных входов с улицы. Таким образом, объекты подойдут для открытия пункта выдачи заказов, цветочного магазина, кофейни и подобного.

"Для инвесторов участие в городских аукционах – отличная возможность приобрести готовое помещение в престижном районе столицы и начать проект, ориентированный на устойчивый спрос", – подчеркнул Пуртов.

Заявки на участие в торгах принимаются до 16 июля, сами аукционы пройдут 24 июля на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобится регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Продавцом помещений выступает подведомственное столичному департаменту городского имущества казенное предприятие "Управление гражданского строительства".

Ранее на городских торгах в Москве появились шесть нежилых помещений, имеющих свободное назначение, которые находятся в районе Новогиреево. Все объекты расположены на первом этаже с отдельными входами. Площадь варьируется от 33,8 до 77,7 квадратного метра.

На аукцион также была выставлена дача Строгановых на Яузе. Сооружение является объектом культурного наследия федерального значения. В рамках аукциона предусматриваются продажа здания площадью 2,2 тысячи квадратных метров, а также аренда земельного участка площадью 1,84 гектара по адресу улица Волочаевская, участок 38.

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