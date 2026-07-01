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01 июля, 08:36

Город

Шесть помещений для бизнеса в Новогирееве выставили на городские торги

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

На городских торгах в Москве появились новые слоты – шесть нежилых помещений, имеющих свободное назначение. Они расположены в районе Новогиреево, рассказал глава департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Помещение в новом доме – перспективное вложение. Это сразу обеспечивает бизнес сотнями потенциальных клиентов из числа жильцов. Сейчас предприниматели могут приобрести на торгах шесть коммерческих помещений в доме 2025 года постройки на Кусковской улице", – приводит его слова портал мэра и правительства столицы.

Все объекты расположены на первом этаже с отдельными входами. Площадь варьируется от 33,8 до 77,7 квадратного метра.

Прутов обратил внимание на отсутствие отделки в помещениях, пояснив, что это позволит новым владельцам воплотить любые дизайнерские решения. В свою очередь, их свободное назначение предполагает открытие любого бизнеса, который будет востребован жильцами, например аптеки, пункта выдачи заказов, кофейни, хозяйственного магазина или другого торгового объекта.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 10 июля, а проведение торгов запланировано на 17-е число на платформе "Росэлторг". Для участия потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Аналогичные сроки подачи и проведения торгов действуют для еще семи помещений для бизнеса, которые расположены в столичном районе Царицыно. Все они находятся на Кантемировской улице и также отличаются удобным расположением на первых этажах новых зданий.

Площадь объектов варьируется от 61,8 до 154,5 квадратного метра, что позволяет эффективно зонировать пространство. Данная особенность важна для медицинских учреждений, образовательных организаций или сетевых магазинов.

"Торги Москвы": коммерческие помещения в новостройках по реновации

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