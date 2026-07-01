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01 июля, 08:24

Экономика

Цены на молоко и сливочное масло снизились в России

Фото: 123RF.com/serezniy

Цены на молочные продукты снизились в торговых сетях России. За год сливочное масло упало в цене до 667 рублей за килограмм, а молоко – до 65 рублей за литр. Об этом заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в беседе с РИА Новости.

По его словам, сливочное масло "первой цены" подешевело за 12 месяцев на 24,5%. Минимальная цена на молоко снизилась на 5,2%. Эксперт связал процесс с увеличением производства молока. В 2025 году его стали делать на 2% больше. Рост предложения помогает поддерживать хорошие цены в торговых сетях.

"Молоко и сливочное масло относятся к социально значимым продуктам, поэтому торговые сети держат на него минимальную наценку и дополнительно инвестируют в поддержание категории", – отметил Богданов.

Ранее председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов заявил о необходимости принять срочные меры для снижения стоимости мороженого. Он рассказал, что партия уже предлагала Минпромторгу РФ и отраслевым ассоциациям провести "разъяснительную работу" с производителями этого продукта.

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