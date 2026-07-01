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01 июля, 07:13

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом с детьми в Красноярском крае

Фото: МАХ/"МВД 24"

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после ДТП с автобусом в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону.

В настоящее время следователи работают на месте аварии, в том числе реализуют мероприятия, которые позволят установить все обстоятельства случившегося.

ДТП с автобусом Hyundai, который ехал по трассе "Саяны" в сторону города Минусинска,произошло в Красноярском крае 1 июля. Предварительно, на 33-м километре автодороги навстречу автобусу выехал автомобиль Kia Sportage, за рулем которого была девушка.

Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо, в результате чего транспорт выехал на обочину и опрокинулся. Девушка, находившаяся за рулем авто, сообщила, что уснула во время поездки.

В салоне автобуса были 27 детей, двое сопровождающих и водитель. Одному ребенку и сопровождающему оказана медицинская помощь.

Три человека пострадали в аварии на МКАД

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