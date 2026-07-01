Ребенок и взрослый пострадали при ДТП с автобусом в Красноярском крае

Фото: МАХ/"МВД 24"

Ребенок и сопровождающий обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом, перевозившем детей, в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что водитель автобуса Hyundai направлялся из детского лагеря по автодороге "Саяны". На 33-м километре навстречу ему выехал автомобиль Kia Sportage, за рулем которого была девушка.

Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо, в результате чего транспорт выехал на обочину и опрокинулся. Полицейские опросили девушку из легкового авто, она пояснила, что уснула за рулем.

На месте аварии продолжают работу следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

ДТП с автобусом произошло в Минусинском округе Красноярского края 1 июля. Всего в салоне автобуса были 27 детей. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.