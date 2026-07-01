Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 06:19

Происшествия

Ребенок и взрослый пострадали при ДТП с автобусом в Красноярском крае

Фото: МАХ/"МВД 24"

Ребенок и сопровождающий обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом, перевозившем детей, в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что водитель автобуса Hyundai направлялся из детского лагеря по автодороге "Саяны". На 33-м километре навстречу ему выехал автомобиль Kia Sportage, за рулем которого была девушка.

Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса выкрутил руль вправо, в результате чего транспорт выехал на обочину и опрокинулся. Полицейские опросили девушку из легкового авто, она пояснила, что уснула за рулем.

На месте аварии продолжают работу следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.

ДТП с автобусом произошло в Минусинском округе Красноярского края 1 июля. Всего в салоне автобуса были 27 детей. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте также


происшествияДТПрегионы

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

Почему падает поддержка Украины со стороны НАТО?

Эксперты уверены: ситуация демонстрирует проявление самостоятельности отдельных государств

Читать
закрыть

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика