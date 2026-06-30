Второе уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Кузбассе

Фото: МАХ/"Полиция Кузбасса"

Второе уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после аварии с автобусом в Кузбассе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

Следователи выясняют все обстоятельства ДТП.

В свою очередь, ТАСС в экстренных службах рассказали, что состояние водителя грузовика и водителя автобуса оценивается как средней степени тяжести. При этом, предварительно, последний находится в сознании.

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на 16-м километре автодороги "Объезд города Мариинска" в Кемеровской области 30 июня. Предварительно, водитель маршрутного автобуса "НефАЗ", который ехал маршруту "Вокзал – 2-я Пристань – село Приметкино – Вокзал", въехал на перекресток и оказался на встречной полосе, из-за чего произошло лобовое столкновение.

В результате аварии один человек погиб, еще 10 были госпитализированы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней степени тяжести, пятеро получили легкие травмы. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

