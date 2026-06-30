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30 июня, 14:16

Происшествия

1 человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе

Фото: vk.com/gumvd42

Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком на трассе Р-255 в Мариинском районе Кемеровской области. В результате аварии один человек погиб, еще 10 были госпитализированы, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Авария произошла в районе населенного пункта Раевка на 16-м километре объездной дороги Мариинска. По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса "НефАЗ" при въезде на перекресток не предоставил преимущество грузовику, после чего произошло лобовое столкновение.

В центре медицины катастроф уточнили, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней степени тяжести, пятеро получили легкие травмы.

На месте работают спасатели, медики и сотрудники полиции. По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (часть 3 статьи 264 УК РФ).

Ранее на Садовом кольце пострадала девушка-мотоциклист. По данным СМИ, мотоцикл двигался по улице Садово-Спасской, и в какой-то момент девушка не справилась с управлением. В итоге она наехала на столб освещения. Пострадавшую с тяжелыми травмами доставили в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

Массовое ДТП с участием 10 автомобилей произошло в Красноярске

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