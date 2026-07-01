Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 08:39

Общество
Главная / Новости /

Диетолог Поляков: котлеты можно есть каждый день на завтрак, обед и ужин

Диетолог раскрыл, сколько котлет можно есть без вреда

Фото: 123RF.com/qwartm

Котлеты можно есть каждый день. Такое мнение высказал в комментарии aif.ru врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, натуральные котлеты можно есть на завтрак, обед и ужин. От этого не будет никаких проблем.

"Это вкусно, полезно, это полноценный животный белок, хорошо усваиваемый", – подчеркнул диетолог.

Что касается употребления полуфабрикатов, то от них лучше отказаться. Эксперт отметил, что сделанные из хлеба, с разными добавками и усилителем вкуса менее полезны для организма, чем домашний продукт из натурального фарша, соли и специй.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что каждый день можно есть до 300 граммов нектаринов и персиков. То есть это два-три фрукта среднего размера. Тем, кто страдает от диабета, лучше употреблять не более одного плода.

"Специальный репортаж": маркировка мяса

Читайте также


обществоеда

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

Почему падает поддержка Украины со стороны НАТО?

Эксперты уверены: ситуация демонстрирует проявление самостоятельности отдельных государств

Читать
закрыть

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика