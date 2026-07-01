Диетолог Поляков: котлеты можно есть каждый день на завтрак, обед и ужин

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Котлеты можно есть каждый день. Такое мнение высказал в комментарии aif.ru врач-диетолог, эндокринолог Антон Поляков.

По его словам, натуральные котлеты можно есть на завтрак, обед и ужин. От этого не будет никаких проблем.

"Это вкусно, полезно, это полноценный животный белок, хорошо усваиваемый", – подчеркнул диетолог.

Что касается употребления полуфабрикатов, то от них лучше отказаться. Эксперт отметил, что сделанные из хлеба, с разными добавками и усилителем вкуса менее полезны для организма, чем домашний продукт из натурального фарша, соли и специй.

Ранее диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что каждый день можно есть до 300 граммов нектаринов и персиков. То есть это два-три фрукта среднего размера. Тем, кто страдает от диабета, лучше употреблять не более одного плода.

