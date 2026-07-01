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01 июля, 09:23

Общество

В ГД заявили, что МРОТ в России растет выше уровня инфляции

Фото: depositphotos/zaktatyana

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране растет более высокими темпами, чем уровень фактической инфляции. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат напомнил о поручении президента РФ и плане постепенного увеличения МРОТ, который устанавливается каждый год. В 2026-м его размер был проиндексирован практически на 20%, а уровень фактической инфляции составил менее 10%.

"Это хорошо, тем более что МРОТ касается порядка 4,5 миллиона наших граждан", – добавил Нилов.

При этом глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обратил внимание, что регионы РФ самостоятельно могут определять размер минимальной зарплаты. Однако, по его словам, она не должна быть ниже МРОТ, который в этом году составляет 27 093 рубля.

Ранее лидер партии "Справедливая Россия", депутат Госдумы Сергей Миронов предлагал повысить МРОТ до 60 тысяч рублей в месяц. По его словам, нужно увеличивать зарплаты тем, кто создает общественное богатство, а не тем, кто на нем наживается.

В частности, депутат призывал рассмотреть введение поквартальной индексации пенсий с учетом инфляции, повышение стипендий и отмену подоходного налога для малообеспеченных граждан. Вместе с тем он выступил за освобождение россиян от долгов. Только тогда, по его мнению, можно будет говорить о реальном, а не статистическом росте доходов.

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