04 мая, 14:50

Экономист Зубец: идея об увеличении МРОТ до 60 тыс руб завышена

Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до 60 тысяч рублей завышено. Более реалистичной была бы сумма в 40–50 тысяч, заявил экономист и директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец.

"Почему именно цифра? Дело в том, что за меньшие деньги в России никто не работает", – пояснил он в эфире радио КП.

При этом он подтвердил, что разговоры о доходах в 30 тысяч рублей в регионах имеют основания, но с оговорками. По словам эксперта, такие цифры указывают на "серую" или частичную занятость.

Примером таких ситуаций могут служить уборщицы в детских садах или поликлиниках, продолжил Зубец. Они могут быть официально трудоустроены на полную ставку, но фактически работать всего несколько часов в день. В таких случаях оплата соответствует затраченному времени.

При этом традиционный график работы с восьмичасовым рабочим днем и пятидневной неделей на сегодняшний день оценивается на рынке труда примерно в 40–50 тысяч рублей. Поэтому, по мнению экономиста, этот диапазон представляет собой наиболее реалистичную цель для повышения МРОТ.

С предложением об увеличении показателя до 60 тысяч рублей ранее выступил лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов. Как пояснял парламентарий, на установленный МРОТ в размере 27 тысяч рублей прожить невозможно из-за цен на жилищно-коммунальные услуги, еду и медикаменты.

Более того, чиновник счел необходимым закрепление в законе нормы о минимальной почасовой оплате труда.

