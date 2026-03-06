Эксперт Шершуков назвал риски введения минимальной платы за час работы

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда для работающих неполный день. Для чего необходимо нововведение и к каким последствиям оно может привести, разбиралась Москва 24.

Три доллара в час

В Госдуме выступили за введение понятия минимального почасового размера оплаты труда (МРОЧ). По словам главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, законопроект уже направлен в правительство РФ.





Ярослав Нилов глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Необходимо закрепить такое понятие, как минимальный размер почасовой оплаты в отношении категории граждан, которые работают в формате неполной занятости. И такие предложения сформированы и уже направлены в правительство.

Депутат пояснил, что минимальная планка защищает от обесценивания труда тех, кто занят несколько часов в неделю. Также, по его мнению, было бы справедливо на федеральном уровне закрепить одновременно и МРОТ за полный месяц, и минимальную ставку за час, что станет дополнительной гарантией для работающих граждан.

Из текста законопроекта следует, что поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Согласно документа, почасовая ставка не может быть ниже стоимости часа работы, исчисленной из федерального МРОТ.

Также в пояснительной записке авторы указали, что при частичной занятости зарплата, рассчитанная на основе МРОТ, нередко оказывается существенно ниже прожиточного минимума и тем самым противоречит принципу достойного труда.

Законопроект также ссылается на рекомендации Международной организации труда, согласно которым минимальная почасовая оплата должна составлять не менее трех долларов США в час в пересчете на национальную валюту. Разработку порядка расчета среднемесячного количества рабочих часов для определения МРОЧ предлагается поручить министерству труда РФ.

Двойной спор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подобные законопроекты должны в обязательном порядке проходить через Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений при Правительстве России, пояснил в разговоре с Москвой 24 зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.





Александр Шершуков зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Основная коллизия заключается в том, что введение почасовой оплаты может привести к увеличению количества контрактов с временной занятостью. Это не первый законопроект на эту тему, и дискуссии вокруг него ведутся давно.

В качестве примера он привел человека, у которого есть постоянный контракт на полный рабочий день. Если руководству понадобится привлекать сотрудника не на восемь часов в день, а, например, на три, ему станет сложнее трудоустроиться на оставшиеся пять.

"При этом работодатель экономит на привлечении такого подчиненного. Интерес руководства здесь понятен, а вот сотрудника – не вполне. Почасовая оплата может быть удобна для тех, кто ищет временный приработок, но для основной занятости это создает риски", – рассказал Шершуков.

Профсоюзы традиционно выступают за полноценные трудовые контракты и полную занятость, а не за временные схемы, подчеркнул эксперт. По его словам, это результат давнего спора с работодателями о приемлемости ряда гибких форм труда.

"В некоторых странах, например в Англии, распространены так называемые контракты с нулевым рабочим временем, когда в договоре вообще не прописано, сколько часов должен работать человек – его привлекают по мере необходимости. Но очевидно, что жить на оплату за один-два часа в день невозможно", – добавил эксперт.

Профсоюзы не поддерживают такие варианты, так как они ведут к размыванию гарантий занятости и уважения к правам работников, заключил Шершуков.

Учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова также заявила Москве 24, что подобная инициатива обсуждается не впервые.

"Ничего кардинально нового или революционного в этом предложении нет, поскольку минимальный размер оплаты труда уже определен и вычислить из него стоимость часа, в принципе, несложно. Чего действительно не хватает, так это единой методики расчета. Сейчас работодатели применяют разные подходы: кто-то считает исходя из среднемесячной нормы по производственному календарю, кто-то – из среднегодовой нормы. Из-за этого возникают расхождения", – рассказала она.

По мнению Митрофановой, установление часовой ставки могло бы решить эту проблему. В то же время, если говорить о минимальных гарантиях для тех, кто занят неполный день, – их защищает Трудовой кодекс, согласно которому оплата должна быть пропорциональна отработанному времени.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Но на практике работодатели иногда это не соблюдают. Установление стоимости часа призвано закрыть именно такие уловки. Поэтому сама по себе инициатива нормальная. Что касается распространенности почасовой оплаты в России, она не очень популярна.

По оценке эксперта, примерно 90% работодателей применяют окладную систему. Часовые тарифные ставки используют порядка 8% организаций, еще около 2% – сдельную оплату. Почасовая оплата чаще встречается на производстве, особенно там, где применяется суммированный учет рабочего времени, поскольку в таких условиях она логична и целесообразна.

"Безусловно, работодатели могут занижать оплату труда. Но здесь важно различать два понятия: федеральный МРОТ и минимальный размер заработной платы, который устанавливается в регионах для коммерческих организаций", – пояснила она.

Например, в Москве минимальная зарплата составляет 39 730 рублей, в Московской области – 27 800, в Санкт-Петербурге – 31 250. Это выше федерального МРОТа (27 093 рубля).

"Федеральный МРОТ обязателен для бюджетников, а коммерческие организации ориентируются на региональную минималку. Поэтому, если вводить фиксированную стоимость часа, она может быть рассчитана только от федерального МРОТа, а для регионов нужна будет методика, позволяющая считать от их минимальных зарплат", – уточнила Митрофанова.

Подводные камни, по ее мнению, здесь в том, что коммерческие организации могут начать трактовать введение федеральной часовой ставки как основание платить меньше, чем предписывает региональная минималка. Это недопустимо, что необходимо четко прописать в документах, добавила эксперт.

