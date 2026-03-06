График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

06 марта, 19:21

Общество
Эксперт Шершуков назвал риски введения минимальной платы за час работы

Очертить границы: к чему приведет введение минимальной платы за час работы

В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда для работающих неполный день. Для чего необходимо нововведение и к каким последствиям оно может привести, разбиралась Москва 24.

Три доллара в час

Фото: depositphotos/Fascinadora

В Госдуме выступили за введение понятия минимального почасового размера оплаты труда (МРОЧ). По словам главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, законопроект уже направлен в правительство РФ.

Необходимо закрепить такое понятие, как минимальный размер почасовой оплаты в отношении категории граждан, которые работают в формате неполной занятости. И такие предложения сформированы и уже направлены в правительство.
Ярослав Нилов
глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Депутат пояснил, что минимальная планка защищает от обесценивания труда тех, кто занят несколько часов в неделю. Также, по его мнению, было бы справедливо на федеральном уровне закрепить одновременно и МРОТ за полный месяц, и минимальную ставку за час, что станет дополнительной гарантией для работающих граждан.

Из текста законопроекта следует, что поправки предлагается внести в Трудовой кодекс РФ. Согласно документа, почасовая ставка не может быть ниже стоимости часа работы, исчисленной из федерального МРОТ.

Также в пояснительной записке авторы указали, что при частичной занятости зарплата, рассчитанная на основе МРОТ, нередко оказывается существенно ниже прожиточного минимума и тем самым противоречит принципу достойного труда.

Законопроект также ссылается на рекомендации Международной организации труда, согласно которым минимальная почасовая оплата должна составлять не менее трех долларов США в час в пересчете на национальную валюту. Разработку порядка расчета среднемесячного количества рабочих часов для определения МРОЧ предлагается поручить министерству труда РФ.

Двойной спор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Подобные законопроекты должны в обязательном порядке проходить через Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений при Правительстве России, пояснил в разговоре с Москвой 24 зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

Основная коллизия заключается в том, что введение почасовой оплаты может привести к увеличению количества контрактов с временной занятостью. Это не первый законопроект на эту тему, и дискуссии вокруг него ведутся давно.
Александр Шершуков
зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России

В качестве примера он привел человека, у которого есть постоянный контракт на полный рабочий день. Если руководству понадобится привлекать сотрудника не на восемь часов в день, а, например, на три, ему станет сложнее трудоустроиться на оставшиеся пять.

"При этом работодатель экономит на привлечении такого подчиненного. Интерес руководства здесь понятен, а вот сотрудника – не вполне. Почасовая оплата может быть удобна для тех, кто ищет временный приработок, но для основной занятости это создает риски", – рассказал Шершуков.

Профсоюзы традиционно выступают за полноценные трудовые контракты и полную занятость, а не за временные схемы, подчеркнул эксперт. По его словам, это результат давнего спора с работодателями о приемлемости ряда гибких форм труда.

"В некоторых странах, например в Англии, распространены так называемые контракты с нулевым рабочим временем, когда в договоре вообще не прописано, сколько часов должен работать человек – его привлекают по мере необходимости. Но очевидно, что жить на оплату за один-два часа в день невозможно", – добавил эксперт.

Профсоюзы не поддерживают такие варианты, так как они ведут к размыванию гарантий занятости и уважения к правам работников, заключил Шершуков.

Учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова также заявила Москве 24, что подобная инициатива обсуждается не впервые.

"Ничего кардинально нового или революционного в этом предложении нет, поскольку минимальный размер оплаты труда уже определен и вычислить из него стоимость часа, в принципе, несложно. Чего действительно не хватает, так это единой методики расчета. Сейчас работодатели применяют разные подходы: кто-то считает исходя из среднемесячной нормы по производственному календарю, кто-то – из среднегодовой нормы. Из-за этого возникают расхождения", – рассказала она.

По мнению Митрофановой, установление часовой ставки могло бы решить эту проблему. В то же время, если говорить о минимальных гарантиях для тех, кто занят неполный день, – их защищает Трудовой кодекс, согласно которому оплата должна быть пропорциональна отработанному времени.

Но на практике работодатели иногда это не соблюдают. Установление стоимости часа призвано закрыть именно такие уловки. Поэтому сама по себе инициатива нормальная. Что касается распространенности почасовой оплаты в России, она не очень популярна.
Валентина Митрофанова
учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам

По оценке эксперта, примерно 90% работодателей применяют окладную систему. Часовые тарифные ставки используют порядка 8% организаций, еще около 2% – сдельную оплату. Почасовая оплата чаще встречается на производстве, особенно там, где применяется суммированный учет рабочего времени, поскольку в таких условиях она логична и целесообразна.

"Безусловно, работодатели могут занижать оплату труда. Но здесь важно различать два понятия: федеральный МРОТ и минимальный размер заработной платы, который устанавливается в регионах для коммерческих организаций", – пояснила она.

Например, в Москве минимальная зарплата составляет 39 730 рублей, в Московской области – 27 800, в Санкт-Петербурге – 31 250. Это выше федерального МРОТа (27 093 рубля).

"Федеральный МРОТ обязателен для бюджетников, а коммерческие организации ориентируются на региональную минималку. Поэтому, если вводить фиксированную стоимость часа, она может быть рассчитана только от федерального МРОТа, а для регионов нужна будет методика, позволяющая считать от их минимальных зарплат", – уточнила Митрофанова.

Подводные камни, по ее мнению, здесь в том, что коммерческие организации могут начать трактовать введение федеральной часовой ставки как основание платить меньше, чем предписывает региональная минималка. Это недопустимо, что необходимо четко прописать в документах, добавила эксперт.

Веткина Анастасия

обществоистории

