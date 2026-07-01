Bloomberg: состояние богатейших россиян увеличилось на 4,82 млрд долларов с начала года

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Самые состоятельные российские бизнесмены стали еще богаче. С начала 2026 года суммарно их капиталы увеличились на 4,82 миллиарда долларов. Такие данные обнародовало агентство Bloomberg в своем "Индексе миллиардеров". Его в том числе рассчитывают, исходя из стоимости акций компаний.

Сильнее всего состояние выросло у основателя "Северстали" Алексея Мордашова – с 2,29 до 28,6 миллиарда долларов. Далее в рейтинге идут глава "Новатэка" Леонид Михельсон (25,5 миллиарда долларов), основатель СУЭК и "Еврохима" Андрей Мельниченко (20,6 миллиарда долларов), Геннадий Тимченко (15,4 миллиарда долларов) и основатель УГМК Искандер Махмудов (8,6 миллиарда долларов). Их капиталы приумножились на 1,8, 1,71, 1,15 миллиарда и 719 миллионов долларов соответственно.

Кроме того, выросли состояния Михаила Фридмана (10,7 миллиарда долларов), Сулеймана Керимова (11 миллиардов долларов) и Татьяны Ким (416 миллионов долларов). У каждого из них прибавилось 588, 583 и 416 миллионов долларов соответственно.

При этом у некоторых российских предпринимателей зафиксировали падение доходов. Наиболее серьезная отрицательная динамика заметна у Михаила Прохорова – его состояние снизилось на 5,46 миллиарда и составляет 11,1 миллиарда долларов. У основателя Telegram Павла Дурова стало на 2,21 миллиарда меньше, всего у него – 12,2 миллиарда долларов. Состояние основателя "Норникеля" Владимира Потанина уменьшилось на 1,08 миллиарда до 25,3 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что суммарно состояние 500 богатейших людей в мире увеличилось на 336 миллиардов долларов всего за один день. Речь идет о 15 июня. Это значение стало рекордным за всю историю.