15 мая, 19:46

В США обед с бизнесменом Уорреном Баффетом продали на аукционе за 9 млн долларов

Фото: forbes.com

Обед с 95-летним американским предпринимателем Уорреном Баффеттом, одним из самых богатейших людей мира, продали на благотворительном аукционе за 9 миллионов долларов, сообщает Wall Street Journal.

Деньги, полученные на аукционе, распределят между благотворительной организацией Glide Foundation и фондом Eat. Learn. Play. Foundation. Первая организация помогает неимущим и бездомным Сан-Франциско, вторая – обеспечивает детей Окленда едой, книгами, образованием и возможностью играть.

Победитель аукциона встретится с миллиардером 24 июня в Омахе, штат Небраска. Он сможет привести с собой на встречу до 7 гостей.

Аукционы, где разыгрывается обед с Баффетом, проводятся с 2000 года. Последний такой аукцион состоялся в 2022 году: победитель выложил за встречу рекордные 19 миллионов долларов.

Ранее сам Баффетт рассказывал, что такие мероприятия обычно длятся около трех часов. При этом в разговоре есть одна запретная тема – обсуждение будущих инвестиций Баффета.

