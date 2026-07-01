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01 июля, 05:57

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Профессор Миршаймер: США сменили подход к урегулированию на Украине

Эксперт заявил о смене подхода США к достижению мира на Украине

Фото: depositphotos/erik3804

Власти США изменили подход к урегулированию украинского конфликта. Таким мнением поделился профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

Он указал на слова госсекретаря США Марко Рубио, который призывает решить конфликт дипломатическим путем и не говорит о необходимости победить Россию.

"Это не тот подход, который применялся в начале конфликта, когда говорили, что Россию нужно выбить из числа великих держав", – отметил Миршаймер.

Профессор добавил, что на поле боя российская армия продолжает наступление на всех участках фронта. При этом нет каких-либо признаков, что ВСУ меняют положение дел на фронте или способны переломить ситуацию.

При этом ранее СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп на саммите G7 во Франции дал понять иностранным лидерам, что может отказаться от договоренностей, достигнутых с Владимиром Путиным во время двусторонней встречи в Анкоридже.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Вашингтон окончательно изменил свою роль в украинском конфликте и официально перешел из статуса нейтрального посредника в лагерь союзников Киева.

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