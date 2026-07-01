Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:56

Политика
Главная / Новости /

ТАСС: взрыв в Монако поставил под угрозу помощь Европы Украине

Европейская поддержка Украины оказалась под угрозой после взрыва в Монако

Фото: ТАСС/EPA/SEBASTIEN NOGIER

Поддержка Киева со стороны европейских стран может оказаться под угрозой срыва из-за взрыва в Монако. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

По словам журналистов, данный инцидент вызывает вопросы по поводу адекватности властей Украины. Кроме того, в Монако может поменяться отношение к выходцам с Украины, поскольку в них теперь будут видеть угрозу для безопасности страны.

При этом важным моментом стало то, что покушение было совершено на украинского бизнесмена Владимира Ермолаева, против которого президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции.

Взрыв в подъезде жилого дома в Монако произошел вечером 29 июня: неизвестный оставил рюкзак со взрывчатым устройством, начиненным металлической дробью и болтами.

Ермолаев получил осколочные ранения и ожоги, а его спутнице оторвало ноги. Сейчас они находятся в больнице. Кроме того, пострадал третий человек, о личности которого ничего не сообщалось. Он получил ожоги и ушибы.

По данным украинских СМИ, покушение могли подготовить представители преступного мира, а поводом, предположительно, стали мошеннические кол-центры в Днепре. Следователи считают приоритетной версию о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к покушению на Ермолаева.

Новости мира: в Монако произошел первый в истории страны теракт

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

Чем подросткам заняться в рамках "Лета в Москве"?

Бесплатный летний лагерь "Молодежь Москвы ждет желающих от 18 до 35 лет на 12 тематических сменах

Детская школа безопасности на Северном речном вокзале организовала мероприятия до 5 июля

Читать
закрыть

Нужно ли обучать россиян езде на праворульных машинах?

Власти задумались над этим для снижения риска аварий с участием таких автомобилей

Читать
закрыть

Как распознать мошенников при бронировании тура?

Важно перезванивать по телефонам с официальных сайтов туроператоров и задавать уточняющие вопросы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика