ТАСС: взрыв в Монако поставил под угрозу помощь Европы Украине

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Поддержка Киева со стороны европейских стран может оказаться под угрозой срыва из-за взрыва в Монако. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

По словам журналистов, данный инцидент вызывает вопросы по поводу адекватности властей Украины. Кроме того, в Монако может поменяться отношение к выходцам с Украины, поскольку в них теперь будут видеть угрозу для безопасности страны.

При этом важным моментом стало то, что покушение было совершено на украинского бизнесмена Владимира Ермолаева, против которого президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции.

Взрыв в подъезде жилого дома в Монако произошел вечером 29 июня: неизвестный оставил рюкзак со взрывчатым устройством, начиненным металлической дробью и болтами.

Ермолаев получил осколочные ранения и ожоги, а его спутнице оторвало ноги. Сейчас они находятся в больнице. Кроме того, пострадал третий человек, о личности которого ничего не сообщалось. Он получил ожоги и ушибы.

По данным украинских СМИ, покушение могли подготовить представители преступного мира, а поводом, предположительно, стали мошеннические кол-центры в Днепре. Следователи считают приоритетной версию о причастности Службы безопасности Украины (СБУ) к покушению на Ермолаева.