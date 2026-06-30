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30 июня, 14:46

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NM: в Монако женщине оторвало ноги при взрыве

В Монако спутнице украинского бизнесмена оторвало ноги при взрыве

Фото: nicematin.com

Женщине оторвало ноги в результате взрыва в Монако. Второй пострадавший, мужчина, получил ожоги и осколочные ранения. Об этом сообщает издание Nice-Matin, пишет газета "Известия".

СМИ уточняли, что речь идет об основателе корпорации "Алеф", украинском бизнесмене Вадиме Ермолаеве. Его сфотографировали на носилках, в тот момент он был в сознании.

"Гораздо более критическим было состояние сопровождавшей его женщины, личность которой в понедельник вечером (29 июня. – Прим. ред.) оставалась неустановленной. В результате взрыва у нее были частично оторваны нижние конечности", – сказано в материале.

Раненую оперативно доставили в больницу Ниццы, там ей сделали ампутацию. Туда же госпитализировали Ермолаева и третьего пострадавшего. Личность последнего так и не установлена.

Известно, что этого человека отбросило взрывом. Он получил ушибы и ожоги. Вероятно, в его ноге находился болт от взрывного устройства.

Взрыв в Монако произошел вечером 29 июня. Неизвестный мужчина оставил рюкзак у входной двери здания на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. Он скрылся с места происшествия, полиция ничего не сообщила о его личности.

Государственный министр Монако Кристоф Мирман заявил, что это был теракт. Он стал первым в истории государства. Князь Монако Альбер II осудил случившееся. Князь отметил, что жители княжества потрясены этим событием.

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