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01 июля, 04:50

Происшествия

Три человека погибли при пожаре в Челябинске

Фото: МАХ/"МЧС Челябинской области"

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Возгорание произошло в одном из домов в СНТ "Дружба". Огонь распространился также на надворные постройки. Из-за пожара произошло обрушение кровли. Во время тушения огня пожарные обнаружили тела мужчины и двух женщин.

Спустя некоторое время открытое горение было ликвидировано на площади 36 квадратных метров. На месте работали 12 сотрудников и 3 единицы техники МЧС. Устанавливаются причины пожара.

Ранее сотрудники МЧС спасли при пожаре в многоквартирном доме во Владивостоке 16 человек, в том числе троих детей. К моменту прибытия огнеборцев на втором этаже горели балкон и комната, из которых шел густой черный дым, а подъезд был сильно задымлен.

В Набережных Челнах в Татарстане произошел хлопок газовоздушной смеси в многоэтажном доме. По факту произошедшего организована проверка. В результате происшествия пострадала женщина. Она с ожогами была доставлена в медучреждение.

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