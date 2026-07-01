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00:52

Наука

Вспышка высшего класса X произошла на Солнце

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Вспышка самого высшего класса X была зафиксирована на Солнце. Об этом сообщает телеграм-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Вот и первая X вспышка", – говорится в сообщении.

По данным специалистов, вспышка была зафиксирована почти в полночь.

Накануне, 30 июня, на Солнце произошли сразу три сильные вспышки. Первые две класса M1.3 и M1.4 выявили в группах пятен 4475 и 4479 соответственно. Третья вспышка мощностью M5.9 и продолжительностью 37 минут была зарегистрирована в группе пятен 4475.

Помимо этого, ученые зафиксировали на Солнце гибель неизвестной кометы. Специалисты указывали, что комета не имела ни имени, ни номера в каталоге.

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