Академик РАН Эйсмонт: два астероида могут упасть на Землю через 110 лет

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Два огромных астероида могут упасть на Землю через 110 лет. Об этом сообщило издание "Абзац" со ссылкой на ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Эйсмонта.

"Если говорить о тех объектах, которые имеют шанс все же попасть по нынешнему состоянию на Землю, то это два астероида: Рюгу и Бенну. По текущим оценкам, они могут попасть где-то через 110 лет, вероятность составляет меньше процента", – уточнил эксперт.

Он отметил, что это почувствует вся Земля. При этом заряд от удара может нести мощность, сопоставимую с сотнями Хиросим.

Эйсмонт добавил, что данный прогноз был составлен на основе уже известных данных. Вместе с тем наибольшую угрозу, по словам специалиста, несут не известные астероиды, а те, которые пока не обнаружены учеными.

В настоящее время исследователи непрерывно занимаются поиском новых небесных тел, отслеживанием траекторий уже известных объектов, а также прорабатывают методы защиты планеты.

Кроме того, как рассказал RT младший научный сотрудник отдела космической динамики и математической обработки информации ИКИ РАН Максим Пупков, прилет астероида диаметром 10 километров может уничтожить цивилизацию. В пример эксперт привел астероид, упавший около 65 миллионов лет назад. Тогда он образовал кратер Чиксулуб и привел к вымиранию динозавров.

"Небольшие объекты, примерно 10–20 метров в диаметре, как Челябинский метеорит, вызывают локальные разрушения посредством ударной волны: выбитые стекла, повреждения зданий. Астероиды размером в десятки и сотни метров уже могут привести к региональным или даже континентальным катастрофам", – подчеркнул Пупков.

При этом ученый отметил, что вероятность полного разрушения Земли из-за падения космического объекта крайне мала. По его словам, сценарий с уничтожением планеты астероидом невероятных размеров скорее "что-то из области фантастики".

Ранее СМИ писали, что обломки метеорита повредили жилые дома в нескольких районах немецкой федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Уточнялось, что они пробили крыши и нанесли ущерб строениям.

Как рассказали журналистам местные жители, перед падением в небе был яркий светящийся шар. По данным правоохранителей, никто из людей не пострадал.