В Совфеде исключили вероятность полного исчезновения малых городов в РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Малые города в России полностью не исчезнут, такое развитие событий было бы плохим сценарием с учетом размеров государства. Об этом заявил член комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов.

Согласно докладу ВЦИОМ, малые города на территории России – то есть с населением до 50 тысяч человек – могут со временем исчезнуть из-за оттока населения.

Голов назвал подобный сценарий утопическим. По его мнению, всегда есть те, кто живет в малых городах из поколения в поколение и ценят эту историю.

"Площадь нашей страны огромная, если исчезнут малые города, будут только агломерации, это с точки зрения безопасности не очень правильно. И самое главное, там есть промышленные объекты, есть социальные объекты", – приводит ТАСС слова сенатора.

Политик отметил, что на сегодняшний день в России около 800 из порядка 1 120 городов относятся к малым.

Ранее замминистра юстиции Вадим Баланин заявил, что сожительство россиян без регистрации брака несет угрозу безопасности страны. По его словам, ведомство поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий.

Социологи назвали преувеличением данное заявление Баланина, однако признали усиление тенденции к такой форме союза между мужчиной и женщиной. По мнению экспертов, главный рычаг, который есть у государства, – доступность жилья и планомерное распределение населения по стране за счет повышения качества жизни.