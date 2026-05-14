Депутат Останина назвала деградацией нынешнюю ситуацию с демографией в РФ

Суммарный коэффициент рождаемости должен достичь 1,6 к 2030 году и 1,8 к 2036-му, отметили в Минтруде. При этом в конце 2025-го этот показатель составлял менее 1,4. Как изменить тенденцию и достичь перелома в демографической политике, разбиралась Москва 24.

"Сломить тренды"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В России необходимо изменить существующие тенденции для повышения рождаемости, заявил на пресс-конференции в ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.





1,6 – суммарный коэффициент рождаемости к 2030 году, 1,8 – к 2036 году. Нам нужно принципиально сломить существующие тренды в рамках реализации демографической политики.

При этом Котяков подчеркнул, что решение о рождении ребенка – индивидуальный выбор каждой семьи, на который влияет широкий набор факторов, выходящих за рамки исключительно соцвыплат. По его словам, задача государства – создать необходимые условия для реализации желания семей иметь детей.

"Мы последовательно вовлекаем в реализацию демографической политики регионы, работодателей, а сейчас и муниципалитеты. От того, насколько ориентировано на интересы и потребности семьи с детьми пространство наших городов и поселков, часто зависит решение о рождении еще одного ребенка", – добавил он.

Показатели суммарного коэффициента рождаемости на 2030 и 2036 годы были отражены в указе Владимира Путина о национальных целях развития России, подписанном в мае 2024-го. Однако, по данным Росстата, на декабрь 2025 года он составил 1,374, тогда как по итогам 2024-го равнялся 1,4. Показатель отражает среднее количество детей, которое родила бы одна женщина за репродуктивный период (15–50 лет) при сохранении текущего уровня рождаемости.

При этом в ряде СМИ подсчитали, что для выполнения указанных в документе задач россиянки якобы должны рожать по 3–4 ребенка.

Российские власти предпринимают меры для повышения демографии в стране. В частности, Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому работодатели не смогут устанавливать испытательный срок для матерей детей до трех лет. Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Российский лидер неоднократно подчеркивал, что вопрос демографии является национальным приоритетом на годы вперед.

В то же время начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков ранее заявил, что россияне устали от запретительной риторики в сфере демографии. Он напомнил, что рождение детей сопровождается стрессом и трудностями, поэтому с аудиторией необходимо работать мягко и без давления.

"Только это может сработать действительно так, чтобы люди не боялись делать этот шаг в жизни, рожать еще одного ребенка, и были уверены, что они получат поддержку", – отметил Новиков.

При этом академик РАН Геннадий Онищенко обращал внимание на физиологический аспект. По его словам, оптимальный возраст для рождения ребенка – 26 лет, однако в России зачастую женщины становятся матерями в 30–40, включая первородящих. По мнению академика, эта возрастная группа с ее нереализованной потребностью в детях может помочь восстановить рождаемость в стране.

Посильная цель?

Задача довести коэффициент рождаемости до 1,6 к 2030 году отражена в нацпроекте "Семья", рассчитанного на шесть лет и получившего колоссальное финансирование – 17,9 триллиона рублей. Об этом в беседе с Москвой 24 напомнила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

"Когда проект обсуждался в Госдуме, я сказала, что он не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. Более того, даже за первый квартал текущего года коэффициент рождаемости не просто не увеличился с 1,4, а упал до 1,3", – сказала депутат.

По ее мнению, на федеральном уровне принято недостаточно мер для перелома ситуации. Кроме сохранения единого пособия для многодетных при незначительном превышении необходимого дохода и выплаты маткапитала на первого ребенка, ничего предложено не было, заявила парламентарий.

"Надежда остается на регионы, которые за счет собственных ресурсов будут искать возможность увеличить коэффициент", – добавила она.





Нина Останина глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Какие инструменты могли бы сработать? Выплата единого пособия и всех остальных без каких-либо критериев. Льготное арендное жилье для молодых семей. Прокат дорогостоящих вещей (коляски, кроватки, манежи) без конкретного срока возврата.

Кроме того, Останина назвала единовременные выплаты при рождении ребенка в 200–300 тысяч рублей молодым студенческим семьям. Все эти меры есть в так называемом "демографическом меню", предложенном 41 субъекту, где коэффициент рождаемости ниже среднероссийского. Но воплотить их сложно, так как многие региональные бюджеты на данный момент испытывают сложности, уверена депутат.

"Есть надежда на так называемый "золотой стандарт", который активно пропагандируют компании. Например, некоторые предприятия выплачивают при рождении первого ребенка 800 тысяч рублей, второго – 1 миллион, третьего – 1 миллион 200 тысяч рублей. Тогда, возможно, получится достигнуть коэффициента рождаемости хотя бы 1,6 к 2030 году, если не 1,8. То, что происходит сейчас, – к сожалению, это деградация", – заключила Останина.

В то же время директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец опроверг в разговоре с Москвой 24 предположения некоторых СМИ, что для достижения показателя в 1,6 в семье должно быть трое-четверо детей.

"Сегодня суммарный коэффициент рождаемости около 1,4, то есть в среднем на одну женщину приходится 1,4 ребенка за всю жизнь: есть семьи однодетные, без детей, есть такие, где трое-четверо. Многие имеют двух", – уточнил эксперт.

По его мнению, чтобы поднять показатель до 1,6, необходимо больше семей с двумя детьми – примерно 60% от общего количества. В остальных же – по одному.

"Никакого подвига для этого совершать не надо", – указал эксперт.





Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Если посмотреть на препятствия к рождению, то на первом месте – материальное положение, на втором – недвижимость. Нужны квартиры. Чтобы поднять коэффициент с 1,4 до 1,6, необходимо возродить льготную семейную ипотеку без сложных правил и ограничений.

Кроме того, специалист выступил за повышение размеров пособий.

"Сегодня они очень небольшие, в то время как в месяц ребенок обходится примерно в 30–40 тысяч рублей: накормить, одеть, памперсы. Пособия должны быть в рамках этой суммы и выше", – добавил Зубец.

Также, по его мнению, женщине нужна защита на случай развода: пособия неполным семьям и значительные алименты, чтобы мать не чувствовала себя брошенной и оставленной без средств к существованию.

При благоприятном стечении обстоятельств решить поднять суммарный коэффициент рождаемости с 1,4 до 1,6 не очень сложно, заключил эксперт.

