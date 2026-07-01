Небольшая облачность и до 30 градусов жары ожидаются в Москве 1 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшая облачность без осадков прогнозируется в Москве в среду, 1 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 28 до 30 градусов жары, в Подмосковье – от 25 до 30 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 13 градусов, по области – до 10 градусов.

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары на 1 и 2 июля. В эти дни воздух прогреется до 31 градуса. Предупреждение будет действовать с 12:00 1 июля до 18:00 2-го числа.

В МЧС москвичей в связи с жаркой погодой призвали надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности находиться в тени. Кроме того, горожан попросили соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.