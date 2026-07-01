Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июля, 06:38

Общество

Небольшая облачность и до 30 градусов жары ожидаются в Москве 1 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшая облачность без осадков прогнозируется в Москве в среду, 1 июля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 28 до 30 градусов жары, в Подмосковье – от 25 до 30 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до 13 градусов, по области – до 10 градусов.

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары на 1 и 2 июля. В эти дни воздух прогреется до 31 градуса. Предупреждение будет действовать с 12:00 1 июля до 18:00 2-го числа.

В МЧС москвичей в связи с жаркой погодой призвали надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности находиться в тени. Кроме того, горожан попросили соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Пик жары в Москве придется на четверг с температурой до 30 градусов

Читайте также


обществопогодагород

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

Почему падает поддержка Украины со стороны НАТО?

Эксперты уверены: ситуация демонстрирует проявление самостоятельности отдельных государств

Читать
закрыть

Помогают ли видеоигры бороться с одиночеством?

Эксперты уверены: видеоигры действительно могут помочь бороться с депрессией

Читать
закрыть

Чем опасно использование патчей для лица?

В некоторых случаях они создают окклюзию

Читать
закрыть

Что известно о жестокой расправе над студентом из Омска?

Юношу связали скотчем и нанесли множественные удары ножом

Читать
закрыть

Принесет ли субтропический гребень рекордную жару в Москву?

3 июля местами на юго-востоке столицы температура будет подниматься до 27–29 градусов

Читать
закрыть

Что известно о массовом отравлении наркотиками в Подмосковье?

В Подмосковье задержали именинника, на вечеринке которого гости отравились наркотиками

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика