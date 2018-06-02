Обед с Уорреном Баффетом продали на аукционе за 3,3 миллиона долларов

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Право на обед с миллиардером Уорреном Баффетом продали на онлайн-аукционе eBay за 3 300 100 долларов, сообщает Associated Press. Победитель пожелал остаться анонимным.

Розыгрыш проводят каждый год с 2000 года. Вырученные средства отправляют в благотворительную организацию Glide Foundation, помогающую бездомным в Сан-Франциско. За эти годы фонд получил от аукционов свыше 26 миллионов долларов.

Результат этого года оказался на третьем месте после лотов 2016 и 2012 года, когда обед с миллиардером купили за 3,457 миллиона долларов.

Обычно Баффетт устраивает благотворительный обед в престижном ресторане Smith and Wollensky в центре Нью-Йорка. Победитель торгов может позвать с собой еще семь человек.

Как пояснил 87-летний инвестор, такие мероприятия обычно длятся около трех часов. Единственная запретная тема для разговора – обсуждение будущих инвестиций миллиардера.