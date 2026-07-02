Поиски двух пропавших в Кызыле 13-летних девочек продолжат ночью

Фото: MAX/"МВД по Республике Тыва"

Поиски двух 13-летних девочек, пропавших в Туве, будут продолжаться в темное время суток. Об этом РИА Новости сообщили в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям.

Девочки ушли из своих домов 1 июля около 18:00 и не вернулись. Их мобильные телефоны позднее обнаружили на берегу Енисея. Ранее школьницы никогда не уходили из дома.

К поискам подключены спасатели МЧС, работает полиция, прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело.

"Ночью также будут продолжаться поиски. Поисковики не планируют останавливаться до тех пор, пока не найдут детей", – сказал собеседник агентства.

Ранее два мальчика в возрасте 12 и 15 лет потерялись в национальном парке "Столбы" под Красноярском. Спустя время их нашли добровольцы. Поисковый отряд состоял из 33 человек.